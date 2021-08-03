***OYYAT* *GESAN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
03.08.2021 16:51
***OYYAT******GESAN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [GESAN]
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Girişim Elektirik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Tasarruf sahiplerine ilişkin satış duyusu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954471
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
18:058,4265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0786
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
18:0510,0179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0948
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
18:05490,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,28
|Açılış
|: 490,01
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,63
|11.728.080
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.232.900
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.767.212
|% 9,94
|
|EDATA
|14,83
|159.519.276
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.378.627
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.503.735
|% -9,93
|
|BAYRK
|9,07
|45.569.088
|% -9,39
|
|BMSCH
|8,26
|201.995.265
|% -8,73
|
|IDEAS
|48,08
|3.846.817
|% -7,18
|
|GARAN
|8,87
|1.792.597.500
|% 3,74
|
|EREGL
|20,04
|1.001.104.139
|% 1,73
|
|SISE
|7,80
|951.337.528
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,47
|810.631.829
|% 2,07
|
|ASELS
|16,18
|707.361.216
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,47
|810.631.829
|% 2,07
|
|GARAN
|8,87
|1.792.597.500
|% 3,74
|
|EKGYO
|1,81
|225.528.083
|% 0,00
|
|ODAS
|1,33
|162.220.172
|% 1,53
|
|SISE
|7,80
|951.337.528
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4187
|8,4265
|% 0,94
|
|Euro
|9,9642
|10,0179
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,6651
|11,7236
|% 0,93
|
|Frank
|9,2774
|9,3333
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2383
|2,2495
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-4,31
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,91
|0,08
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|-1,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
-
17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
-
17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243