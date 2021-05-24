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***OYYAT* *HEKTS* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

24.05.2021 18:40



***OYYAT******HEKTS******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL bedelli ve 232.428.899,86 TL iç kaynaklardan olmak üzere 860.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 342.750 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 143.158 % 41,77 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 80.000 % 23,34 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
HARUN ZEREY 51.722 % 15,09 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
EYÜP SERDAR ERÇELİK 30.000 % 8,75 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937592


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