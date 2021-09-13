***OYYAT* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
13.09.2021 17:36
***OYYAT******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [INFO, OYYAT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFMA2128 100.000.000 13.09.2021 13.12.2021 15.09.2021
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMDA2111 100.000.000 13.09.2021 27.12.2021 15.09.2021
İlgili Şirketler [INFO, OYYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963495
BIST
17:541.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:548,4373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0184
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:549,9696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0424
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:54486,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,79
|Açılış
|: 486,90
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:52
|YESIL
|2,42
|143.230.052
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.252.096
|% 10,00
|
|PENTA
|122,20
|20.283.302
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.928.463
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.500.275
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.320.656
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.324.332
|% -9,99
|
|DOGUB
|6,48
|18.586.559
|% -7,69
|
|EUHOL
|2,76
|53.947.798
|% -7,07
|
|SELGD
|6,72
|10.600.066
|% -6,67
|
|GARAN
|9,41
|1.345.605.865
|% -0,84
|
|YKBNK
|2,49
|650.471.367
|% 0,40
|
|SISE
|8,59
|646.987.198
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,46
|609.100.783
|% 3,16
|
|KOZAL
|101,90
|567.683.898
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,49
|650.471.367
|% 0,40
|
|GARAN
|9,41
|1.345.605.865
|% -0,84
|
|SISE
|8,59
|646.987.198
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,85
|133.803.524
|% -0,54
|
|TSKB
|1,28
|91.585.026
|% -0,78
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4335
|8,4359
|% -0,23
|
|Euro
|9,9635
|9,9704
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,6384
|11,6967
|% -0,24
|
|Frank
|9,1174
|9,1724
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2424
|2,2537
|% -0,23
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,51
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,59
|73,59
|0,67
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN