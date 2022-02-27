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***OYYAT* *KLSYN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

27.02.2022 13:24
***OYYAT* *KLSYN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının


***OYYAT******KLSYN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. paylarının 24 – 25 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 107.854.952 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan yatırımcı bulunmamaktadır. Saygılarımızla, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- % 0 - - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004937


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.890 -7,77  
Altın Gr. 838 839 -16,78  
Cumhuriyet 5.619 5.704 -466,00  
Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 0,09  
Gümüş Gr. 10,74 10,75 -0,13  
B. Petrol 94,96 94,96 -0,46  
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