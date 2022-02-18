***OYYAT* *KLSYN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***OYYAT******KLSYN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [KLSYN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKoleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahnamesi Ekleri HakkındaEk 5 A - Hukukçu RaporuSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002892BIST