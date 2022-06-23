***OYYAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
23.06.2022 09:20
***OYYAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [OYYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 21.06.2022 tarihinde başayan % 219,14893 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 23.06.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038825
BIST
11:402.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.533
11:4017,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0281
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3806
En Düşük
17,2992
11:4018,3466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0687
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3466
En Düşük
18,2245
11:401.019,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.020,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:38
|MAKIM
|15,56
|72.496.260
|% 9,96
|
|GLBMD
|6,95
|6.175.433
|% 9,62
|
|DERHL
|8,80
|17.078.738
|% 7,45
|
|ECZYT
|51,30
|36.398.123
|% 6,87
|
|FMIZP
|128,90
|41.809.451
|% 6,62
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|FONET
|14,17
|5.742.462
|% -4,96
|
|TSGYO
|4,70
|16.568.889
|% -4,47
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|ASELS
|24,58
|1.306.400.230
|% 5,49
|
|THYAO
|50,35
|1.173.617.775
|% -0,40
|
|EREGL
|27,46
|527.967.211
|% -0,44
|
|ODAS
|3,14
|468.097.658
|% -3,09
|
|SISE
|21,34
|458.380.349
|% -1,02
|
|ODAS
|3,14
|468.097.658
|% -3,09
|
|TSKB
|2,13
|116.968.563
|% -2,29
|
|ASELS
|24,58
|1.306.400.230
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,58
|126.913.316
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,75
|231.366.382
|% -1,86
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3690
|17,3782
|% 0,15
|
|Euro
|18,3154
|18,3226
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,2212
|21,3276
|% 0,15
|
|Frank
|17,9923
|18,1007
|% 0,22
|
|Riyal
|4,6176
|4,6407
|% 0,26
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,39
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.778
|6.876
|14,00
|
|Yarım
|3.328
|3.363
|7,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,29
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 82 kaybederek (% -0.32 ) 2, 765
-
11:53XU100
Endeks 2, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 10, 838.00 milyon TL de
-
11:49DITAS
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 898 adet işlem
-
11:48XU100
Endeks 2, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 10, 449.00 milyon TL de
-
11:48ETYAT
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 104 adet işlem