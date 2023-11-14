***OYYAT* *OYA* *EKOS*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.11.2023 18:24
***OYYAT******OYA******EKOS*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217937
BIST
'
18:057.671
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 102,75
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.689
18:0528,6368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0464
|Açılış
|: 28,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
18:0531,1616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,5402
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,1682
En Düşük
30,5634
18:051.807,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 18,17
|Açılış
|: 1.807,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.813,88
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|22,22
|144.364.191
|% 10,00
|
|ARASE
|67,65
|579.796.504
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|378.832.243
|% 10,00
|
|CRDFA
|6,71
|69.470.738
|% 10,00
|
|ESEN
|103,40
|302.182.710
|% 10,00
|
|PRZMA
|56,70
|62.022.557
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|5.177.975
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|13.109.411
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|43.903.092
|% -9,99
|
|MARKA
|34,22
|7.333.417
|% -9,99
|
|THYAO
|237,10
|8.949.736.377
|% 2,11
|
|TUPRS
|152,20
|4.173.415.834
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,49
|3.970.841.824
|% 6,85
|
|ISCTR
|20,08
|3.479.718.035
|% 1,41
|
|PETKM
|21,48
|3.388.996.554
|% 6,34
|
|EKGYO
|7,49
|3.970.841.824
|% 6,85
|
|IHLAS
|1,47
|396.745.270
|% 7,30
|
|ISCTR
|20,08
|3.479.718.035
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,11
|856.677.307
|% 2,61
|
|YKBNK
|16,29
|2.672.132.008
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6060
|28,6599
|% 0,24
|
|Euro
|31,1482
|31,1721
|% 1,80
|
|Sterlin
|35,6655
|35,8444
|% 1,90
|
|Frank
|32,0370
|32,2300
|% 1,44
|
|Riyal
|7,6118
|7,6500
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,10
|% 0,66
|
|Platin
|889,70
|892,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,80
|1.025,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,08
|83,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.962,37
|1.962,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FENER
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 22 artarak (% 1.43 ) 8, 049
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17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAALT, ESEN
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17:56XU100
Endeks 7, 647 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 73, 461.00 milyon TL de