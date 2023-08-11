***OYYAT* *OYA* *FIBAF* *GLCVY*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***OYYAT******OYA******FIBAF******GLCVY*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [GLCVY, FIBAF]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin ("Şirket") mevcut ortaklarından Fiba Faktoring A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,17'sine tekabül gelen 4.435.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 27,50 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı ve Satıcı Üye) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında aşağıda bilgileri yer alan yatırımcılara satılacaktır.Toplamda satılacak olan 4.435.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak hesaplanmış olup, hesaplanan fiyata %7,20 iskonto uygulanarak belirlenmiştir.Satış işleminin 15.08.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (11.08.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Fon KoduFon AdıHisse AdetBEEHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU122.060BEHHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU600.329EIEHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU698.393FERHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞIŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU28.956FZJFİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU579.882FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1.045.582FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON1.359.798Toplam4.435.000Saygılarımızla,OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184586BIST