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***OYYAT* *OYA* *FIBAF* *GLCVY*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

11.08.2023 17:47
***OYYAT* *OYA* *FIBAF* *GLCVY*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***OYYAT******OYA******FIBAF******GLCVY*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [GLCVY, FIBAF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin ("Şirket") mevcut ortaklarından Fiba Faktoring A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,17'sine tekabül gelen 4.435.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 27,50 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı ve Satıcı Üye) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında aşağıda bilgileri yer alan yatırımcılara satılacaktır.
Toplamda satılacak olan 4.435.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak hesaplanmış olup, hesaplanan fiyata %7,20 iskonto uygulanarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 15.08.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.  
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (11.08.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
    Fon Kodu
    Fon Adı
    Hisse Adet

    BEE
    HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM  FONU
    122.060

    BEH
    HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
    600.329

    EIE
    HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
    698.393

    FER
    HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞIŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
    28.956

    FZJ
    FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
    579.882

    FPH
    FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
    1.045.582

    FID
    FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
    1.359.798

    Toplam
     
    4.435.000

 
Saygılarımızla,
 
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184586


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PAPIL 25,08 131.623.941 % 10,00  
AKYHO 3,74 52.165.504 % 10,00  
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Sterlin 34,2281 34,3998 % 0,22  
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Riyal 7,1866 7,2226 % 0,07  
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Altın Gr. 1.665 1.665 2,91  
Cumhuriyet 11.381 11.553 0,00  
Tam 11.103 11.206 18,00  
Yarım 5.560 5.629 9,00  
Çeyrek 2.780 2.814 4,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,69 -0,02  
Gümüş Gr. 19,71 19,73 -0,02  
B. Petrol 87,19 87,19 0,79  
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