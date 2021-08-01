***OYYAT* *OYA* *GENIL*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***OYYAT******OYA******GENIL*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GENIL]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışı gerçekleştirilen 68.750.000 TL nominal değerli payların %5 inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgi, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Saygılarımızla.OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıNorges Bank Investment Management (Government of Norway) 5.000.000 % 7,3 Fon Yönetimi Norveç Kendi Nam/Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954021BIST