***OYYAT* *OYA* *GENIL*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***OYYAT******OYA******GENIL*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GENIL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname EkleriEK 7C - İzmir İli Bayraklı İlçesi 8045 Ada 1 Parsel Değerleme RaporuEK 7D - Ankara İli Çankaya İlçesi 13800 Ada 29 Parsel Değerleme RaporuSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950495BIST