***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 5.679.597 30.087.367 129.691.320 12.987.134 142.678.454Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler871.307 29.216.060 -30.087.367 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-127.055 40.420.313 40.293.258 1.545.363 41.838.621Dönem Karı (Zararı)40.420.313 40.420.313 1.545.363 41.965.676Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-127.055 -127.055 -127.055Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-295.987 -295.987Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-2.464 339 -2.125 -1.896 -4.021Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 88.330.000 1.223.889 -1.981.714 7.093.969 34.895.996 40.420.313 169.982.453 14.234.614 184.217.067Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.924.996 64.699.934 -66.624.930 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-519.664 49.200.104 49.200.104 816.476 50.016.580Dönem Karı (Zararı)49.200.104 48.680.440 816.476 49.496.916Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-519.664 -519.664 -519.664Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-600.162 -600.162Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-196.474 -473 -196.947 1.279 -195.668Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 88.330.000 977.600 -2.599.592 9.018.965 93.527.824 49.200.104 238.454.901 16.065.331 254.520.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.481.806 104.463.758Dönem Karı (Zararı)50.016.580 41.965.676Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)50.016.580 41.965.676Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler62.038.222 38.176.397Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 5.045.355 567.354Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.786.781 20.235.287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.358.294 958.741Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler37.428.487 19.276.546Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 7.019.543 16.770.268Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.087.298 -953.007Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.273.841 1.559.695Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler25.654.423 35.550.891Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -336.200.594 13.992.744Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.405.191 -45.129.233Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 368.591.190 -30.609.897Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.669.018 97.297.277İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları137.709.225 115.692.964Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-489.550 -10.990Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.737.869 -11.218.216YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.325.013 -19.424.101Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.028 8.583Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -5.326.041 -151.199Verilen Nakit Avans ve Borçlar-19.281.485Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-145.039.845 38.141.269Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri252.930.893 238.987.844Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-392.986.019 -190.574.100Ödenen Temettüler-600.162 -295.987Ödenen Faiz-13.199.656 -19.543.505Alınan Faiz8.815.099 9.567.017YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.883.052 123.180.926Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.887.361 18.290.162NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.995.691 141.471.088DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ299.204.345 89.418.509DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ284.208.654 230.889.597Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 284.435.905 299.588.289Finansal Yatırımlar5 272.218.150 243.359.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar272.218.150 243.359.233Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar272.218.150 243.359.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 722.917.061 389.817.912İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 218.796.564 97.934.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar504.120.497 291.883.055Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 6.720.045 1.740.097İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.720.045 1.740.097Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler8 2.324.805 388.348İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.324.805 388.348Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 1.896.922Diğer Dönen Varlıklar9 37.124 90.602İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar37.124 90.602ARA TOPLAM1.288.653.090 936.881.403Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarTOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.288.653.090 936.881.403DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklarİlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan AlacaklarDiğer Alacaklar7 23.094.967 17.693.626İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23.094.967 17.693.626Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar10 6.708.706 1.890.050Kullanım Hakkı Varlıkları12 3.451.426 2.847.863Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 14.947.961 17.968.130Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı22 15.531.541 9.467.669Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR65.251.855 51.384.592TOPLAM VARLIKLAR1.353.904.945 988.265.995KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 253.755.222 389.622.164İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar253.755.222 389.622.164Banka Kredileri84.789.630 140.390.907Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.353.098 1.095.287İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları167.612.494 203.015.170Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 45.120.800Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 639.866.416 270.501.671İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 688.324 1.185.308İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar639.178.092 269.316.363Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.527.440 1.239.105Diğer Borçlar7 123.351.232 81.906.467İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar123.351.232 81.906.467Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)35.661.525 9.424.009Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 14.406.073 2.833.067Kısa Vadeli Karşılıklar14 14.553.763 19.853.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.553.763 19.853.330Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.083.121.671 775.379.813TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.083.121.671 775.379.813UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.013.570 1.651.860İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.013.570 1.651.860Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.013.570 1.651.860İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.368.828 52.857Uzun Vadeli Karşılıklar16 6.880.644 5.362.319Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.880.644 5.362.319Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.263.042 7.067.036TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.099.384.713 782.446.849ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar238.454.901 189.971.408Ödenmiş Sermaye17 88.330.000 88.330.000Sermaye Düzeltme FarklarıSermaye AvansıGeri Alınmış Paylar (-)Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)Paylara İlişkin Primler (İskontolar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.621.992 -905.854Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.621.992 -905.854Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.599.592 -2.079.928Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 977.600 1.174.074Diğer Kazançlar (Kayıplar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yabancı Para Çevrim FarklarıRiskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.018.965 7.093.969Yasal Yedekler9.018.965 7.093.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları93.527.824 28.828.363Net Dönem Karı veya Zararı49.200.104 66.624.930Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 16.065.331 15.847.738TOPLAM ÖZKAYNAKLAR254.520.232 205.819.146TOPLAM KAYNAKLAR1.353.904.945 988.265.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 3.700.920.423 10.107.761.624 2.501.565.309 5.188.813.472Satışların Maliyeti18 -3.586.212.172 -9.998.889.234 -2.436.407.284 -5.140.154.778TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)114.708.251 108.872.390 65.158.025 48.658.694Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)114.708.251 108.872.390 65.158.025 48.658.694Genel Yönetim Giderleri19 -40.846.435 -48.115.339 -23.369.410 -34.894.603Pazarlama Giderleri19 -7.072.498 -4.642.747 -3.857.993 -2.758.800Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 55.568.796 27.390.480 26.976.514 13.107.556Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -51.138.536 -13.842.374 -29.191.610 -6.341.982ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)71.219.578 69.662.410 35.715.526 17.770.865Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler90.387 72.830 90.387 69.378Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -3.541 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)71.309.965 69.731.699 35.805.913 17.840.243Finansman Gelirleri21 8.658.406 9.661.258 5.126.658 5.637.301Finansman Giderleri21 -15.677.949 -26.431.527 -6.554.634 -13.148.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.290.422 52.961.430 34.377.937 10.328.984Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.273.842 -10.995.754 -7.421.729 -1.834.564Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -20.207.797 -15.144.223 -14.815.595 -6.082.497Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 5.933.955 4.148.469 7.393.866 4.247.933SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)50.016.580 41.965.676 26.956.208 8.494.420DÖNEM KARI (ZARARI)50.016.580 41.965.676 26.956.208 8.494.420Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar816.476 1.545.363 856.356 738.791Ana Ortaklık Payları49.200.104 40.420.313 26.099.852 7.755.629Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-716.138 -127.055 -667.500 -127.055Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-649.580 -158.819 -649.580 -158.819Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-196.474 0 -147.836Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler129.916 31.764 129.916 31.764Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi129.916 31.764 129.916 31.764Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -2.464 0 29Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 -2.464 0 29Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-716.138 -129.519 -667.500 -127.026TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.300.442 41.836.157 26.288.708 8.367.394Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar816.476 1.545.363 856.356 738.791Ana Ortaklık Payları48.483.966 40.290.794 25.432.352 7.628.603http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867671BIST