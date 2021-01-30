***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 2.503.797 27.195.593 123.623.746 12.987.134 136.610.880Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler871.307 26.324.286 -27.195.593 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-52.279 -225.269 66.624.930 66.347.382 3.158.135 69.505.517Dönem Karı (Zararı)66.624.930 66.624.930 3.158.135 69.783.065Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-52.279 -225.269 -277.548 -277.548Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-295.995 -295.995Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış280 280 -1.536 -1.256Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.924.996 64.699.934 -64.699.934 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)183.469 -139.447 143.950.561Dönem Karı (Zararı)141.148.589 141.148.590 2.941.448 144.090.038Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)183.469 -139.447 -139.477 -139.477Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-600.162 -600.162Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-554.125 -370.656 -7.090 -377.746Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 88.330.000 1.357.543 -2.219.405 9.018.965 92.974.172 141.148.589 330.609.865 18.181.934 348.791.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.741.102 61.258.910Dönem Karı (Zararı)144.090.038 69.783.065Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)144.090.038 69.783.065Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler72.797.009 59.647.503Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 10.815.426 5.381.092Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.118.055 14.700.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlg 12.662.773 5.846.301Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -1.544.718 8.854.628Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.534.403 32.237.440Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10.534.403 32.237.440Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler139.471 -9.819.022Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4.948.151 -4.340.441Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-4.808.680 -5.478.581Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 40.053.522 17.150.264Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler136.132 -3.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-174.570.114 -44.346.314Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -641.756.125 16.553.254Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-102.833.853 -76.339.399Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 601.599.926 -49.428.840Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.843.449 55.300.685Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)35.263.387 9.567.986İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.316.933 85.084.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.836.334 -2.831.875Vergi İadeleri (Ödemeleri)-32.739.497 -20.993.469YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.753.045 -18.382.947Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri31.163 9.511Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.784.208 -18.392.458Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-123.074.302 162.371.445Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri276.911.212 385.423.228Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-394.076.356 -193.724.426Ödenen Temettüler-600.162 -295.995Ödenen Faiz-28.104.027 -48.796.460Alınan Faiz22.795.031 19.765.098YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-142.086.245 205.247.408Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.807.923 4.538.429NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-140.278.322 209.785.837DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 299.204.345 89.418.508DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 158.926.023 299.204.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 158.935.142 299.588.289Finansal Yatırımlar5 338.817.633 243.359.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar338.817.633 243.359.233Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar338.817.633 243.359.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 1.001.207.064 385.140.272İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar56.862.298 97.934.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar944.344.766 287.205.415Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 2.847.150 1.740.097İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.847.150 1.740.097Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar3.828.370 5.104.992Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar3.828.370 5.104.992Peşin Ödenmiş Giderler8 989.462 388.348İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler989.462 388.348Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 1.896.922Diğer Dönen Varlıklar9 1.116.104 90.602İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.116.104 90.602ARA TOPLAM1.507.740.925 937.308.755TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.507.740.925 937.308.755DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 27.144.307 17.693.626İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.144.307 17.693.626Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar10 23.148.384 1.890.050Kullanım Hakkı Varlıkları12 12.086.812 2.847.863Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 12.650.984 17.968.130Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23 12.936.018 9.467.669Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR89.483.759 51.384.592TOPLAM VARLIKLAR1.597.224.684 988.693.347KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 283.304.213 389.622.164İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar283.304.213 389.622.164Banka Kredileri78.969.239 140.390.907Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.526.956 1.095.287İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları199.808.018 203.015.170Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 45.120.800Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 848.220.189 270.501.671İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 1.703.228 1.185.308İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar846.516.961 269.316.363Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.115.091 1.239.105Diğer Borçlar7 14.564.776 81.906.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.564.776 81.906.467Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar4.098.881 427.352Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 4.098.881 427.352Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 44.729.075 9.424.009Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 11.683.650 2.833.067Kısa Vadeli Karşılıklar15 25.003.612 19.853.330Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25.003.612 19.853.330Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM1.233.719.487 775.807.165TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.233.719.487 775.807.165UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 8.034.117 1.651.860İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.034.117 1.651.860Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.034.117 1.651.860İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.177 52.857Uzun Vadeli Karşılıklar17 6.668.104 5.362.319Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.668.104 5.362.319Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.713.398 7.067.036TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.248.432.885 782.874.201ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar330.609.865 189.971.408Ödenmiş Sermaye18 88.330.000 88.330.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-861.862 -905.854Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-861.862 -905.854Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.219.405 -2.079.928Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 1.357.543 1.174.074Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.018.965 7.093.969Yasal Yedekler9.018.965 7.093.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları92.974.172 28.828.363Net Dönem Karı veya Zararı141.148.590 66.624.930Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 18.181.934 15.847.738TOPLAM ÖZKAYNAKLAR348.791.799 205.819.146TOPLAM KAYNAKLAR1.597.224.684 988.693.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 19.764.853.207 16.376.452.251Satışların Maliyeti19 -19.451.756.343 -16.189.397.049TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)313.096.864 187.055.202Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)313.096.864 187.055.202Genel Yönetim Giderleri20 -110.417.247 -80.513.008Pazarlama Giderleri20 -21.461.844 -10.768.782Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 126.361.836 67.700.394Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -112.854.871 -44.372.326ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)194.724.738 119.101.480Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler128.522 72.830Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-175.297 -3.541FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)194.677.963 119.170.769Finansman Gelirleri22 22.171.299 20.086.199Finansman Giderleri22 -32.705.702 -52.323.639SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)184.143.560 86.933.329Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-40.053.522 -17.150.264Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -43.487.002 -20.115.693Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 3.433.480 2.965.429SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)144.090.038 69.783.065DÖNEM KARI (ZARARI)144.090.038 69.783.065Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.941.448 3.158.135Ana Ortaklık Payları141.148.590 66.624.930Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-139.477 -277.548Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-174.346 -281.586Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -52.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler34.869 56.317Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-139.477 -277.548TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)143.950.561 69.505.517Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.941.448 3.158.135Ana Ortaklık Payları141.009.113 66.347.382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906591BIST