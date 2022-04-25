***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 28.02.2022Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18Gündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 2021 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi4 - 2021 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin 2021 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması6 - 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması8 - 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması9 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası"nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması15 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması17 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Şirket çalışanlarına uygulanacak tazminat politikasına ilişkin "Tazminat Politikası"nın 'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması19 - Girişim sermayesi fonu ayırabilme imkânı ile ilgili 2021/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması20 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 OYAK Yatırım 2021 GK_Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 OYAK Yatırım 2021 GK_KY Politikalar.imzalı_.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 OYAK Yatırım Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 OYAK Yatırım 2021 GK_Tutanak.pdf - TutanakEk Açıklamalar25.03.2022 Tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda tescile tabi hususlar tescil edilerek 14.04.2022 Tarih ve 10559 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Bilgilerinize sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023386BIST