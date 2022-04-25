***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.04.2022 09:46
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.02.2022
Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu
2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2021 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi
4 - 2021 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin 2021 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
6 - 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması
8 - 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
9 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası"nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması
15 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması
17 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Şirket çalışanlarına uygulanacak tazminat politikasına ilişkin "Tazminat Politikası"nın 'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması
19 - Girişim sermayesi fonu ayırabilme imkânı ile ilgili 2021/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması
20 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 OYAK Yatırım 2021 GK_Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 OYAK Yatırım 2021 GK_KY Politikalar.imzalı_.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 OYAK Yatırım Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 OYAK Yatırım 2021 GK_Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
25.03.2022 Tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda tescile tabi hususlar tescil edilerek 14.04.2022 Tarih ve 10559 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Bilgilerinize sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023386
BIST