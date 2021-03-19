***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yapılandırılmış Borçlanma Aracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.01.2021İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.03.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 30.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Yapılandırılmış Borçlanma Aracının yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.03.2021 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 YBA İhraç Belgesi OYAK Yatırım.pdfEK: 2 Oyak-BaşvuruFormu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919450BIST