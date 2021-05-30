***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SPK Tarafından Onaylanan İzahname Ekleri Hk.Saygılarımızla.OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938861BIST