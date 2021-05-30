***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.03.2021 tarih ve 2021/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 88.330.000,-TL'den 94.000.000,-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5.670.000,-TL nominal değerli paylar ile mevcut pay sahibi Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun 22.530.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin İzahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 2021/26 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname Şirketimiz www.oyakyatirim.com.tr internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.Saygılarımızla.OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938858BIST