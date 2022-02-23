***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin TeklifYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 23.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)OYYAT, TREOYMD00017 Peşin 1,0638297 106,38297 10 0,9574467 95,74467Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)31.05.2022Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)OYYAT, TREOYMD00017 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısındaTürk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili kar dağıtım maddesi uyarınca,2021 Faaliyet yılı dönem karından brüt 100,000,000-TL'nin ortaklara nakit kar payı olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2022 tarihine kadar başlanması hususlarının Şirketimizin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 OYAK YATIRIM KAR DAĞITIM TABLOSU 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 94.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 13.002.300* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 522.288.491 341.299.5784. Vergiler ( - ) 119.687.243 40.866.4605. Net Dönem Kârı 402.601.248 300.433.1186. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.797.700 5.797.7008. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 396.803.548 294.635.418Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 324.02810. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 397.127.576 294.635.41811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 100.000.000* Nakit 100.000.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 9.530.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 287.273.548 185.105.41820. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 90.000.000 25,2 0,9574467 95,74467TOPLAMKar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003929BIST