***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.02.2022 22:12
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Teklif
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 23.02.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
OYYAT, TREOYMD00017 Peşin 1,0638297 106,38297 10 0,9574467 95,74467
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
31.05.2022
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
OYYAT, TREOYMD00017 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında
Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili kar dağıtım maddesi uyarınca,
2021 Faaliyet yılı dönem karından brüt 100,000,000-TL'nin ortaklara nakit kar payı olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2022 tarihine kadar başlanması hususlarının Şirketimizin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 OYAK YATIRIM KAR DAĞITIM TABLOSU 2021.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 94.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 13.002.300
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 522.288.491 341.299.578
4. Vergiler ( - ) 119.687.243 40.866.460
5. Net Dönem Kârı 402.601.248 300.433.118
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.797.700 5.797.700
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 396.803.548 294.635.418
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 324.028
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 397.127.576 294.635.418
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 100.000.000
* Nakit 100.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 9.530.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 287.273.548 185.105.418
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 90.000.000 25,2 0,9574467 95,74467
TOPLAM
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003929
BIST