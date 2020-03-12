***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.03.2020 18:31
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını ve Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek ‘A (Trk)' olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A+ (Trk)'ye yukarı yönlü revize etti ve söz konusu nota ilişkin
görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ülke not tavanı olan ‘BBB-‘ olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827725
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.326,77
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,3105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1002
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3165
En Düşük
6,2064
18:057,0090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9776
18:05318,41
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -8,25
|Açılış
|: 318,88
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
316,45
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8665
|7,9059
|% -0,92
|
|Frank
|6,5749
|6,6146
|% -0,30
|
|Riyal
|1,6743
|1,6826
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|-55,70
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-7,91
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,72
|15,75
|-1,02
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|32,80
|32,80
|-2,99
|