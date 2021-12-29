***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2021 18:48
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 yılı başında temel analiz portalı "Pratik Analiz"i müşterilerine sunan OYAK Yatırım, analiz araçlarını genişleterek geliştirdiği "Pratik Öneri" ile de yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerini sağlamayı hedeflemektedir. OYAK Yatırm, yeni uygulama ile yatırımcıların karar alma süreçlerindeki öznel bakış açısını azaltarak, kullanıcı dostu ara yüzler sunmayı amaçlamaktadır. Kantitatif analiz, makine öğrenmesi, optimizasyon teknikleri ve istatistiksel modellemelere dayanan Pratik Öneri uygulamasına OYAK Yatırım internet sitesinden veya pratikoneri.com internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986991
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0512,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0811
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,7422
En Düşük
12,5412
18:0514,4633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0762
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,4633
En Düşük
14,2412
18:05734,37
En Yüksek
|Değişim
|: 6,98%
|| 47,92
|Açılış
|: 734,25
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
735,91
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7387
|12,7403
|% 0,64
|
|Euro
|14,4339
|14,4633
|% 0,53
|
|Sterlin
|17,0143
|17,0996
|% 7,45
|
|Frank
|13,7832
|13,8663
|% 7,35
|
|Riyal
|3,3607
|3,3776
|% 7,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-2,03
|
|Altın Gr.
|734
|734
|47,81
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,26
|9,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|0,23
|