***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 yılı başında temel analiz portalı "Pratik Analiz"i müşterilerine sunan OYAK Yatırım, analiz araçlarını genişleterek geliştirdiği "Pratik Öneri" ile de yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerini sağlamayı hedeflemektedir. OYAK Yatırm, yeni uygulama ile yatırımcıların karar alma süreçlerindeki öznel bakış açısını azaltarak, kullanıcı dostu ara yüzler sunmayı amaçlamaktadır. Kantitatif analiz, makine öğrenmesi, optimizasyon teknikleri ve istatistiksel modellemelere dayanan Pratik Öneri uygulamasına OYAK Yatırım internet sitesinden veya pratikoneri.com internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986991BIST