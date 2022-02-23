***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2022 22:15
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün gerçekleşrilen Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla belirlenen Ücret Politikası, Bağış ve Yardım Politası ile Tazminat Politikası ekte sunulmakta olup, söz konusu politikaların yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi, görüş ve onaylarına sunulmalarına karar verilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003932
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.016
18:0513,8332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0161
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8347
En Düşük
13,8083
18:0515,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0144
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
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15,6793
En Düşük
15,6253
18:05846,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,25
|Açılış
|: 847,24
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|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
849,69
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUNER
|2,42
|9.674.168
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
|
|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|791.956
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|1.549.191
|% -9,35
|
|MIPAZ
|5,18
|18.276.847
|% -6,33
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|THYAO
|28,08
|3.113.809.921
|% -2,77
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% -0,77
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% -1,75
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KARSN
|4,00
|522.337.297
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8090
|13,8332
|% 0,12
|
|Euro
|15,6369
|15,6722
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,6512
|18,7448
|% -0,23
|
|Frank
|14,9808
|15,0710
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6713
|3,6897
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-1,61
|
|Altın Gr.
|847
|847
|3,60
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|0,42
|