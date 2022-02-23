***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün gerçekleşrilen Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla belirlenen Ücret Politikası, Bağış ve Yardım Politası ile Tazminat Politikası ekte sunulmakta olup, söz konusu politikaların yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi, görüş ve onaylarına sunulmalarına karar verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003932BIST