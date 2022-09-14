***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye piyasaları ile finansal hizmetler alanlarında gelişen teknoloji ve yaygınlaşan dijitalleşme kapsamında ülkemizde uygulamaya alınması beklenen dijital varlık düzenlemelerine hazır olmak, Türkiye ve çevre ülkelerdeki dijital varlık hizmetleri potansiyelini araştırmak, dijital varlıklar alanında teknoloji/saklama/altyapı konularında hizmet işbirliklerini değerlendirmek üzere Şirketimizle merkezi Kanada'da bulunan ve dijital varlıklara ilişkin başta teknolojik alt yapı olmak üzere 20' yi aşkın ülkede 200' ün üzerinde kurumsal müşteriye çeşitli alanlarda hizmetler sunan CLTS Technologies Ltd. ("Aquanow") arasında bir mutabakat sözleşmesi (MoU) imzalanmıştır. Bu mutabakat sözleşmesi kapsamında, ülkemiz sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunulması amacıyla düzenlenecek mevzuata uyum, dijital varlık güvenliği, varlıkların dijitalleştirilmesi süreçleri, dijital varlık işlemleri, dijital varlıkların saklanması ve dijital varlık yatırımları konuları başta olmak üzere ancak bu konularla sınırlı olmaksızın dijital varlıklar alanında sunulabilecek alternatif hizmetler değerlendirilecek, uygulamaya alınacak yasal düzenlemelere mümkün olan en hızlı şekilde hazır olabilmek adına gerekli çalışmalar yapılacak, karşılıklı olarak bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacaktır.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.Saygılarımızla,OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063202BIST