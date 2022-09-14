***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 18:38
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye piyasaları ile finansal hizmetler alanlarında gelişen teknoloji ve yaygınlaşan dijitalleşme kapsamında ülkemizde uygulamaya alınması beklenen dijital varlık düzenlemelerine hazır olmak, Türkiye ve çevre ülkelerdeki dijital varlık hizmetleri potansiyelini araştırmak, dijital varlıklar alanında teknoloji/saklama/altyapı konularında hizmet işbirliklerini değerlendirmek üzere Şirketimizle merkezi Kanada'da bulunan ve dijital varlıklara ilişkin başta teknolojik alt yapı olmak üzere 20' yi aşkın ülkede 200' ün üzerinde kurumsal müşteriye çeşitli alanlarda hizmetler sunan CLTS Technologies Ltd. ("Aquanow") arasında bir mutabakat sözleşmesi (MoU) imzalanmıştır. Bu mutabakat sözleşmesi kapsamında, ülkemiz sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunulması amacıyla düzenlenecek mevzuata uyum, dijital varlık güvenliği, varlıkların dijitalleştirilmesi süreçleri, dijital varlık işlemleri, dijital varlıkların saklanması ve dijital varlık yatırımları konuları başta olmak üzere ancak bu konularla sınırlı olmaksızın dijital varlıklar alanında sunulabilecek alternatif hizmetler değerlendirilecek, uygulamaya alınacak yasal düzenlemelere mümkün olan en hızlı şekilde hazır olabilmek adına gerekli çalışmalar yapılacak, karşılıklı olarak bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Saygılarımızla,
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063202
BIST
18:053.363
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -83,84
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
18:0518,2789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0499
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
18:0518,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1005
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
18:05978,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -16,62
|Açılış
|: 978,92
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
974,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|51,70
|488.913
|% 10,00
|
|MERKO
|5,39
|75.563.895
|% 10,00
|
|KARSN
|9,25
|1.787.857.502
|% 9,99
|
|ISGYO
|18,97
|149.398.642
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|70.071.269
|% 9,96
|
|HKTM
|34,38
|15.720.005
|% -10,00
|
|ROYAL
|6,03
|2.040.456
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.843.381.684
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.364.004.493
|% -9,98
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% -0,20
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2503
|18,2803
|% 0,28
|
|Euro
|18,2766
|18,2975
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,9220
|21,0270
|% -0,30
|
|Frank
|18,9583
|19,0725
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8467
|4,8711
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-30,66
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-15,54
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.640
|6.728
|-64,00
|
|Yarım
|3.235
|3.289
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.644
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,19
|
|B. Petrol
|91,37
|91,37
|-2,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında