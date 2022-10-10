***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK YATIRIM hisse senetleri, döviz ve dijital varlık alım satımı dahil olmak üzere dijital yatırım hizmetlerini geliştirdiği mobil uygulama üzerinden sunan İngiliz finansal teknoloji şirketi Invstr Ltd. (Invstr) ile mutabakat anlaşması imzalamıştır.Bu anlaşma ile yatırımcıların ilk aşamada Türkiye'deki çeşitli finansal varlıklara tek bir uygulama üzerinden ulaşması hedeflenmekte, orta vadede bölge ülkelerde de benzer hizmetlerin kolaylıkla yatırımcılara sunulabilmesi için iş birliklerinin yapılması planlanmaktadır. Geliştirilecek ürün, servis ve uygulamalar ile, yatırımcıların finansal okuryazarlık seviyelerini artırmaya imkân oluştururken, Türkiye sermaye piyasalarının gelişimine de katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kullanıcılar mobil uygulama üzerinden banka ve yatırım hesapları ile debit ve kredi kartlarına erişebilecek, sigorta ve ‘Şimdi Al Sonra Öde' (BNPL) gibi hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.ABD'de Kayıtlı Yatırım Danışmanı olan ve aracılık lisansına sahip Invstr firmasının yüksek kullanıcı memnuniyetinde deneyim sunan kullanıcı dostu finansal eğitim ve yatırım uygulaması aracılığıyla Türkiye sermaye piyasalarında bulunan yatırım enstrümanlarına gerek yurt içinden, gerekse Invstr'ın kullanıldığı ülkelerden yatırımcılar için erişim imkânı sağlanması planlanmaktadır. Bu sayede, erişimi olmayan çok geniş bir kesime Türkiye sermaye piyasalarına ulaşma imkânı sunulmuş olacaktır.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.Saygılarımızla,OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070326BIST