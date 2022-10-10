Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.10.2022 18:46
***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   OYAK YATIRIM hisse senetleri, döviz ve dijital varlık alım satımı dahil olmak üzere dijital yatırım hizmetlerini geliştirdiği mobil uygulama üzerinden sunan İngiliz finansal teknoloji şirketi Invstr Ltd. (Invstr) ile mutabakat anlaşması imzalamıştır.
Bu anlaşma ile yatırımcıların ilk aşamada Türkiye'deki çeşitli finansal varlıklara tek bir uygulama üzerinden ulaşması hedeflenmekte, orta vadede bölge ülkelerde de benzer hizmetlerin kolaylıkla yatırımcılara sunulabilmesi için iş birliklerinin yapılması planlanmaktadır. Geliştirilecek ürün, servis ve uygulamalar ile, yatırımcıların finansal okuryazarlık seviyelerini artırmaya imkân oluştururken, Türkiye sermaye piyasalarının gelişimine de katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kullanıcılar mobil uygulama üzerinden banka ve yatırım hesapları ile debit ve kredi kartlarına erişebilecek, sigorta ve ‘Şimdi Al Sonra Öde' (BNPL) gibi hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.
ABD'de Kayıtlı Yatırım Danışmanı olan ve aracılık lisansına sahip Invstr firmasının yüksek kullanıcı memnuniyetinde deneyim sunan kullanıcı dostu finansal eğitim ve yatırım uygulaması aracılığıyla Türkiye sermaye piyasalarında bulunan yatırım enstrümanlarına gerek yurt içinden, gerekse Invstr'ın kullanıldığı ülkelerden yatırımcılar için erişim imkânı sağlanması planlanmaktadır. Bu sayede, erişimi olmayan çok geniş bir kesime Türkiye sermaye piyasalarına ulaşma imkânı sunulmuş olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Saygılarımızla,
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070326


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.582
Değişim :  0,40% |  14,43
Açılış :  3.574  
Önceki Kapanış :  3.568  
En Yüksek
3.602 En Düşük
3.565
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 82,50 1.200.903.680 % 10,00  
INVEO 19,80 86.345.463 % 10,00  
SEYKM 7,48 81.015.836 % 10,00  
ERCB 42,48 95.046.831 % 9,99  
SANEL 10,02 4.548.718 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5805 18,5990 % 0,12  
Euro 18,0433 18,0629 % 0,19  
Sterlin 20,4849 20,5877 % 0,02  
Frank 18,5103 18,6218 % 0,03  
Riyal 4,9275 4,9522 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.668 1.668 -26,75  
Altın Gr. 996 997 -0,12  
Cumhuriyet 6.712 6.813 -71,00  
Tam 6.703 6.783 2,00  
Yarım 3.266 3.316 1,00  
Çeyrek 1.636 1.657 0,00  
Gümüş.Ons 19,59 19,63 -0,53  
Gümüş Gr. 11,70 11,73 -0,02  
B. Petrol 96,06 96,06 0,22  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru