***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2023 20:12
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sn. Hasan Rıfat TOPKAR'ın 15.02.2023 tarihinden itibaren görev yapmak üzere Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113245
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
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|Önceki Kapanış
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4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 19,0820
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|Önceki Kapanış
|: 19,1050
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18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2429
En Yüksek
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10:421.125,80
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|Açılış
|: 1.125,80
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|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8345
|18,8475
|% 0,05
|
|Euro
|20,2312
|20,2351
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8831
|22,9979
|% 0,37
|
|Frank
|20,3782
|20,5010
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0075
|5,0326
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,09
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.631
|7.709
|29,00
|
|Yarım
|3.728
|3.772
|14,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.886
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,65
|85,65
|-0,96
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