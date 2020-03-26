***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD62014 FİNANSMAN BONOSU SATIŞIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 460.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.06.2020Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,28Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD62014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.03.2020Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000İhraç Fiyatı 0,97971Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.06.2020Kayıt Tarihi 03.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.06.2020İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 65.000.000 TL nominal değerli, 70 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD62014 olan finansman bonosu ihracı 26/03/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832474BIST