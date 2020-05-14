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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.05.2020 18:32
GÜNCEL HABERLER



***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFOYMD52015 BONO İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 399.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 78
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMD52015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,97805
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.05.2020
Kayıt Tarihi 13.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 50.000.000 TL nominal değerli, 78 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD52015 olan finansman bonosunun 50.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 14/05/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845073


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
KAPLM 6,82 8.648.939 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 679.420 % 10,00  
ISBTR 42.361,10 635.417 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4497 8,4921 % -0,71  
Frank 7,1031 7,1459 % -0,59  
Riyal 1,8435 1,8528 % -0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 15,43  
Altın Gr. 387 387 2,23  
Cumhuriyet 2.489 2.534 15,20  
Tam 2.562 2.600 15,60  
Yarım 1.250 1.271 7,60  
Çeyrek 625 636 3,90  
Gümüş.Ons 15,81 15,85 0,26  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,05  
B. Petrol 30,92 30,92 1,73  
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