***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.07.2020 18:31
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFOYMDE2018 FİNANSMAN BONOSU SATIŞI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 460.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,45
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,72
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMDE2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.03.2020
Satışa Başlanma Tarihi 02.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000
İhraç Fiyatı 0,97959
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.10.2020
Kayıt Tarihi 30.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.10.2020
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 65.000.000 TL nominal değerli, 90 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMDE2018 olan finansman bonosu ihracı 03/07/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854497
BIST