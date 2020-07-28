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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.07.2020 18:47
GÜNCEL HABERLER



***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFOYMD72021 BONO İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 460.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,70
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,01
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMD72021
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.03.2020
Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,98244
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.07.2020
Kayıt Tarihi 27.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 50.000.000 TL nominal değerli, 75 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD72021 olan finansman bonosunun 50.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 28/07/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862835


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KNFRT 12,43 41.394.359 % 10,00  
DOKTA 28,16 39.860.644 % 10,00  
FMIZP 100,10 79.151.715 % 10,00  
TKURU 44,66 776.637 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9810 9,0260 % 1,81  
Frank 7,5589 7,6044 % 1,64  
Riyal 1,8497 1,8590 % 1,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.949 6,47  
Altın Gr. 435 435 6,22  
Cumhuriyet 2.847 2.887 59,90  
Tam 2.933 2.969 61,60  
Yarım 1.424 1.449 30,10  
Çeyrek 714 725 15,00  
Gümüş.Ons 24,28 24,33 -0,29  
Gümüş Gr. 5,41 5,42 -0,01  
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