***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMDK2010 BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 460.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.11.2020Vade (Gün Sayısı) 122Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,70Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,95Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMDK2010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.03.2020Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 66.000.000İhraç Fiyatı 0,97174Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.11.2020Kayıt Tarihi 26.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 66.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 66.000.000 TL nominal değerli, 122 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMDK2010 olan finansman bonosun 66.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 27/11/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890404BIST