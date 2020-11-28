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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.11.2020 14:50



***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFOYMDK2010 BONO İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 460.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 122
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,70
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,95
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMDK2010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.03.2020
Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 66.000.000
İhraç Fiyatı 0,97174
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.11.2020
Kayıt Tarihi 26.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 66.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 66.000.000 TL nominal değerli, 122 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMDK2010 olan finansman bonosun 66.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 27/11/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890404


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