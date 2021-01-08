***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD32124 BONO İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 510.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.03.2021Vade (Gün Sayısı) 62Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,35Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,81Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD32124Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,96977Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.03.2021Kayıt Tarihi 10.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.03.2021İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli, 62 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD32124 olan finansman bonosu ihracı 08/01/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898555BIST