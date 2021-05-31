***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD52122 Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 510.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.05.2021Vade (Gün Sayısı) 66Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,54Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD52122Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000İhraç Fiyatı 0,96678Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.05.2021Kayıt Tarihi 27.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 35.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 35.000.000 TL nominal değerli, 66 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD52122 olan finansman bonosunun 35.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 28/05/2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939138BIST