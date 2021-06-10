***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.06.2021 18:48
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFOYMD62113 Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 510.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,48
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMD62113
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 10.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 91.000.000
İhraç Fiyatı 0,95659
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.06.2021
Kayıt Tarihi 09.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 91.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 91.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD62113 olan finansman bonosunun 91.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 10/06/2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941804
BIST