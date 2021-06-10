***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD62113 Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 510.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.06.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,48Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD62113Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 10.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 91.000.000İhraç Fiyatı 0,95659Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.06.2021Kayıt Tarihi 09.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 91.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 91.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD62113 olan finansman bonosunun 91.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 10/06/2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941804BIST