***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 01.09.2021Vade (Gün Sayısı) 62Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0OYMD01CI7Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 30.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.09.2021Kayıt Tarihi 31.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 10.500.000 TL nominal değerli, 62 gün vadeli ISIN kodu TR0OYMD01CI7 olan yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı 01/07/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945542BIST