***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.09.2021 18:35
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFOYMDA2111 FİNANSMAN BONOSU SATIŞI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 745.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMDA2111
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 10.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,94779
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.12.2021
Kayıt Tarihi 24.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli, 105 gün vadeli TRFOYMDA2111 ISIN kodu olan finansman bonosu ihracı 13/09/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963574
BIST