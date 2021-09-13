***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMDA2111 FİNANSMAN BONOSU SATIŞIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 745.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.12.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,49Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMDA2111Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 10.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,94779Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.12.2021Kayıt Tarihi 24.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli, 105 gün vadeli TRFOYMDA2111 ISIN kodu olan finansman bonosu ihracı 13/09/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963574BIST