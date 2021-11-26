***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD22216 Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 745.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.02.2022Vade (Gün Sayısı) 67Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,19Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD22216Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.000.000İhraç Fiyatı 0,97129Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.02.2022Kayıt Tarihi 31.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 72.000.000 TL nominal değerli, 67 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD22216 olan finansman bonosu ihracı 26/11/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979922BIST