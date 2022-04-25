***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD42214 FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 745.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.04.2022Vade (Gün Sayısı) 83Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,49Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD42214Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 01.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 143.000.000İhraç Fiyatı 0,95671Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.04.2022Kayıt Tarihi 22.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 143.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AAA (tr) 28.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 143.000.000 TL nominal değerli, 83 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD42214 olan finansman bonosunun 143.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 25/04/2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023628BIST