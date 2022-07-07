***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD72211 Finansman Bonosu İitfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.07.2022Vade (Gün Sayısı) 50Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18.15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19.64ISIN Kodu TRFOYMD72211Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.02.2022Satışa Başlanma Tarihi 17.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000İhraç Fiyatı 0,97574Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.07.2022Kayıt Tarihi 06.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 65.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AAA (tr) 28.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 65.000.000 TL nominal değerli, 50 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD72211 olan finansman bonosunun 65.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 07/07/2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043342BIST