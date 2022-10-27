***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMDE2216 Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.10.2022Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,067Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,40Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMDE2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.02.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 01.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 02.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 260.000.000İhraç Fiyatı 0,9428Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.10.2022Kayıt Tarihi 26.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 260.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AAA (tr) 28.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 260.000.000 TL nominal değerli, 86 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMDE2216 olan finansman bonosunun 260.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 27/10/2022 tarihinde gerçkeleştirilmiş olup itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074850BIST