***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artrımı-Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca RevizeYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 94.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviOYYAT, TREOYMD00017 94.000.000 206.000.000,000 219,14893 OYYAT, TREOYMD00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 94.000.000 206.000.000,000 219,14893İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 84.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 122.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 25.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz kapsamında daha önce belirlenmiş iç kaynaklardan karşılanacak olan tutarların Türk Ticaret Kanunu uyarınca revize edilmesi gereği konusu şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiştirŞirketimizin 94.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan (84.000.000 TL emisyon primlerinden, 122.000.000 TL geçmiş yıllar karlarından) karşılanmak suretiyle 206.000.000 TL tutarında (%219,15 oranında) arttırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun bu kapsamda güncellenmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bedelsiz Sermaye Artırımı Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033096BIST