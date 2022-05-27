***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.05.2022 19:58
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artrımı-Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Revize
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 94.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
OYYAT, TREOYMD00017 94.000.000 206.000.000,000 219,14893 OYYAT, TREOYMD00017 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 94.000.000 206.000.000,000 219,14893
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 84.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 122.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 25.02.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz kapsamında daha önce belirlenmiş iç kaynaklardan karşılanacak olan tutarların Türk Ticaret Kanunu uyarınca revize edilmesi gereği konusu şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiştir
Şirketimizin 94.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan (84.000.000 TL emisyon primlerinden, 122.000.000 TL geçmiş yıllar karlarından) karşılanmak suretiyle 206.000.000 TL tutarında (%219,15 oranında) arttırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun bu kapsamda güncellenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bedelsiz Sermaye Artırımı Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033096
BIST