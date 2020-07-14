Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.07.2020 18:33
GÜNCEL HABERLER



***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Deniz KUMCUOĞLU Hazine-VIOP - Grup Müdürü
Levent YILDIZ Marmaris Şube - Müdür
Ersin SERT Çanakkale Şube - Şube Müdürü
Mehmet Kamil AÇIKBAŞ Karabük Şube - Şube Müdürü
Serdar AŞÇI Bodrum Şube - Şube Müdürü
Barış BAŞKAYNAK Akhisar Şube - Şube Müdürü
Adem DEMİRAL İşlem ve Portföy Aracılığı Takas Operasyon - Müdür
Hasan Rıfat TOPKAR İç Kontrol - Grup Müdürü
Musa KESKİN Ankara Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Mustafa DEMİR Ankara Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Halil ÇİFTÇİ Kadıköy Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Salih Burak SEZGÜN Finansal Kontrol - Müdür
Ceyhun CEYHAN Antalya - Şube Müdürü
Zeki GÜN Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Ufuk GÜNGÖR Satın Alma ve İdari İşler - Müdür
Volkan GÜNGÖR Konya - Şube Müdürü
Levent YAVAŞ Ankara- Şube Müdürü
Eylem AKŞEHİR İzmir- Şube Müdürü
Arif KASNIK Adana- Şube Müdürü
Kader AYRANCI Merkez- Şube Müdürü
Aşkın ASLAN Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Ersin KAYALI Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Emirhan YAVUZ Risk Yönetimi - Müdür
Enes BİLGİN Teftiş Kurulu Başkanı - Grup Müdürü
Erkut ERÇETİN Bursa - Şube Müdürü
Enver Kerim DUMANLI Kurumsal Satış - Grup Müdürü
Melek OĞUZTÜRK Şube Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859869


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05117.741
Değişim :  -0,56% |  -657,57
Açılış :  118.114  
Önceki Kapanış :  118.399  
En Yüksek
118.658 En Düşük
117.002
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
MEGAP 5,94 5.002.718 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5808 8,6238 % -0,05  
Frank 7,2819 7,3257 % 0,38  
Riyal 1,8249 1,8341 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 6,14  
Altın Gr. 399 399 1,83  
Cumhuriyet 2.596 2.619 11,40  
Tam 2.674 2.687 11,70  
Yarım 1.298 1.314 5,80  
Çeyrek 649 658 2,90  
Gümüş.Ons 19,14 19,17 0,09  
Gümüş Gr. 4,23 4,23 0,02  
B. Petrol 43,05 43,05 0,33  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru