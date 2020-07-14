***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviDeniz KUMCUOĞLU Hazine-VIOP - Grup MüdürüLevent YILDIZ Marmaris Şube - MüdürErsin SERT Çanakkale Şube - Şube MüdürüMehmet Kamil AÇIKBAŞ Karabük Şube - Şube MüdürüSerdar AŞÇI Bodrum Şube - Şube MüdürüBarış BAŞKAYNAK Akhisar Şube - Şube MüdürüAdem DEMİRAL İşlem ve Portföy Aracılığı Takas Operasyon - MüdürHasan Rıfat TOPKAR İç Kontrol - Grup MüdürüMusa KESKİN Ankara Şube - Şube Müdür YardımcısıMustafa DEMİR Ankara Şube - Şube Müdür YardımcısıHalil ÇİFTÇİ Kadıköy Şube - Şube Müdür YardımcısıSalih Burak SEZGÜN Finansal Kontrol - MüdürCeyhun CEYHAN Antalya - Şube MüdürüZeki GÜN Operasyon ve Muhasebe - MüdürUfuk GÜNGÖR Satın Alma ve İdari İşler - MüdürVolkan GÜNGÖR Konya - Şube MüdürüLevent YAVAŞ Ankara- Şube MüdürüEylem AKŞEHİR İzmir- Şube MüdürüArif KASNIK Adana- Şube MüdürüKader AYRANCI Merkez- Şube MüdürüAşkın ASLAN Operasyon ve Muhasebe - MüdürErsin KAYALI Operasyon ve Muhasebe - MüdürEmirhan YAVUZ Risk Yönetimi - MüdürEnes BİLGİN Teftiş Kurulu Başkanı - Grup MüdürüErkut ERÇETİN Bursa - Şube MüdürüEnver Kerim DUMANLI Kurumsal Satış - Grup MüdürüMelek OĞUZTÜRK Şube Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859869BIST