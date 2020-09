***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Merkez Adresi AYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK APT. NO: 7 C KAT:18 SARIYER / İSTANBULİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK APT. NO: 7 C KAT:18 SARIYER / İSTANBUL 0 (212) 3191200 0 (212) 3510590http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877297BIST