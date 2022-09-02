***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2022 18:42
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bono 26.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 04.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 06.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059745
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
18:0518,2696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1648
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2875
En Düşük
18,1031
18:051.003,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 11,01
|Açılış
|: 1.003,82
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.272
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.849
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|641.111.382
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.310.443
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|48.072.896
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.298.385
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.319.607
|% -9,92
|
|COSMO
|38,04
|2.193.833
|% -8,47
|
|PENTA
|384,20
|74.920.796
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,10
|218.944.295
|% -5,80
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 7,31
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 9,96
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 8,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2101
|18,2232
|% 0,15
|
|Euro
|18,2472
|18,2586
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,0265
|21,1319
|% 0,43
|
|Frank
|18,5164
|18,6279
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8308
|4,8551
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|18,27
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|13,18
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.772
|6.831
|66,00
|
|Yarım
|3.300
|3.340
|33,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,24
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,26
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|1,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 244, 346 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 25 artarak (% 2.95 ) 3, 501
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, ISCTR
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, GARAN, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 73, 729.00 milyon TL de