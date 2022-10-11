***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2022 20:00
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATAER HOLDİNG A.Ş. İBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.12.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Grup Başkanı Finans Sektörü Evet Bağımsız Üye Değil
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ MEHMET SERTAÇ ÇANKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 02.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finansal Raporlama ve Muhasebe Politikaları Direktörü, OYAK Genel Müdürlüğü Evet Bağımsız Üye Değil
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EROL ERGÖNEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.09.2021 İcrada Görevli Değil OYAK Genel Müdür Yardımcısı Finansal Yatırımlar ve Fon Yönetimi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
BEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi BYY Finans, Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
KADRİ ÖZGÜNEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Antaris Yönetim Danışmanlık, Yönetici Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070987
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0391
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1798
En Düşük
17,9829
18:05996,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,28
|Açılış
|: 996,41
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.006,21
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5850
|18,5916
|% 0,08
|
|Euro
|18,0399
|18,0659
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,3764
|20,4786
|% -0,51
|
|Frank
|18,5926
|18,7046
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-1,28
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,06
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.698
|6.765
|-16,00
|
|Yarım
|3.264
|3.307
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,30
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|-2,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR