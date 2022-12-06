***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2022 18:30
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bono 05.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 31.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 08.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084969
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
18:051.061,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.061,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6383
|18,6400
|% 0,01
|
|Euro
|19,5488
|19,5612
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6078
|22,7212
|% -0,08
|
|Frank
|19,7132
|19,8319
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,96
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,09
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.165
|7.222
|54,00
|
|Yarım
|3.470
|3.531
|26,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.765
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,48
|13,50
|0,18
|
|B. Petrol
|82,23
|82,23
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY