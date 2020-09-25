***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
25.09.2020 18:48
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Akatlar Mahallesi Ebulula Caddesi F2 C Blok Beşiktaş / İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
AYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK APT. NO: 7 C / 70 MERKEZ-MERKEZ / SARIYER / İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
28/09/2020
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25/09/2020 tarihinde toplanmıştır.
Şirket Merkezimizin taşınması konusu görüşülmüştür.
Akatlar Mahallesi Ebulula Caddesi F2 C Blok Beşiktaş / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Şirket Merkezimizin, AYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK APT. NO: 7 C / 70 MERKEZ-MERKEZ / SARIYER / İSTANBUL adresine taşınmasına, adres değişikliğinin Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı, gerekli bildirimlerin yapılması ve taşınma ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876817
BIST
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|MERKO
|9,02
|48.810.511
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|CEMTS
|14,96
|245.603.747
|% 10,00
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|ATSYH
|2,75
|1.729.279
|% 10,00
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|HURGZ
|1,98
|473.988.617
|% -10,00
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|YONGA
|47,66
|5.932.991
|% -9,99
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|AYCES
|102,10
|40.002.851
|% -9,96
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|ARMDA
|66,00
|34.905.296
|% -9,96
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|SANFM
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|2.624.359
|% -9,93
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|GARAN
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|% 2,28
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|SISE
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|1.975.358.065
|% 3,51
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|ASELS
|17,22
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|AKBNK
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|773.625.802
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|KRDMD
|3,30
|727.306.741
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|SISE
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|ODAS
|2,69
|671.735.567
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|AKENR
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|513.344.168
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|ZOREN
|2,64
|626.406.768
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|7,6623
|7,6656
|% 0,53
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|Euro
|8,9091
|8,9155
|% 0,14
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|Sterlin
|9,7202
|9,7689
|% 0,33
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|Frank
|8,2184
|8,2679
|% 0,30
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|Riyal
|2,0373
|2,0476
|% 0,52
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|Alış
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|Altın Ons
|1.866
|1.867
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|Altın Gr.
|460
|460
|1,77
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|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|8,00
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|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
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|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
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|Çeyrek
|736
|753
|2,26
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|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|5,69
|5,70
|0,02
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|B. Petrol
|41,94
|41,94
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