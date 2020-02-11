***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.02.2020 18:47
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
11.02.2020
Alım
250,00
600,00
11.02.2020
Satım
500,00
1.220,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818487
BIST
18:05119.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.456,30
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
120.078
En Düşük
117.451
18:056,0205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0044
18:056,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
18:05302,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,02
|Açılış
|: 302,21
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,09
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|BOSSA
|11,56
|43.441.784
|% 19,92
|
|QNBFB
|51,75
|1.250.616
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,59
|6.112.353
|% 14,70
|
|ISATR
|332.000,00
|332.000
|% 14,48
|
|KRSAN
|9,81
|112.033
|% -9,92
|
|SALIX
|5,78
|199.163
|% -9,69
|
|EGCEY
|0,57
|358.164
|% -9,52
|
|BASCM
|3,50
|64.068
|% -7,41
|
|CEMTS
|8,64
|51.087.217
|% -6,59
|
|THYAO
|14,30
|2.159.335.881
|% 2,00
|
|GARAN
|11,92
|970.086.794
|% 1,19
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|ASELS
|24,76
|681.131.596
|% 2,65
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 8,06
|
|EKGYO
|1,65
|371.588.392
|% 1,23
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7599
|7,7989
|% 0,23
|
|Frank
|6,1233
|6,1602
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5977
|1,6057
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-9,04
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,31
|54,31
|1,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KENT
Yüzde 11.43 oranında artışla 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 824 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1834, 93 artarak (% 1.29 ) 143, 634
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, IHLGM
-
17:58XU100
Endeks 119, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 13, 236.00 milyon TL de
-
17:56RHEAG
Yüzde 8.59 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 349, 047 adet işlem