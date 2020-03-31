***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
31.03.2020 18:39
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
31.03.2020
Alım
1.500,00
7.407,50
31.03.2020
Satım
1.750,00
8.725,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833649
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,6013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6031
En Düşük
6,5522
18:057,2447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0171
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05339,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -3,83
|Açılış
|: 339,48
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1526
|8,1935
|% 0,12
|
|Frank
|6,8040
|6,8450
|% -0,39
|
|Riyal
|1,7477
|1,7564
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.598
|1.599
|-22,94
|
|Altın Gr.
|338
|339
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,00
|
|B. Petrol
|26,37
|26,37
|-0,05
|