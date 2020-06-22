***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.06.2020 18:48
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.06.2020
Alım
2.000,00
14.000,00
22.06.2020
Satım
1.750,00
12.245,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852378
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0581
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7151
En Düşük
7,6418
18:05387,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,54
|Açılış
|: 387,55
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4972
|8,5398
|% 0,82
|
|Frank
|7,1938
|7,2371
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8193
|1,8284
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|387
|387
|3,43
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.529
|43,00
|
|Tam
|2.580
|2.593
|42,10
|
|Yarım
|1.257
|1.269
|21,50
|
|Çeyrek
|631
|635
|10,70
|
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Endeks 115, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 791.00 milyon TL de