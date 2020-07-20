***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.07.2020 19:11
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20.07.2020
Alım
750,00
5.185,00
20.07.2020
Satım
750,00
5.200,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860588
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
18:057,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0108
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
18:05400,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,62
|Açılış
|: 400,74
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6611
|8,7046
|% 0,82
|
|Frank
|7,2725
|7,3163
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8237
|1,8329
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|7,65
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.603
|2.625
|26,00
|
|Tam
|2.681
|2.694
|26,70
|
|Yarım
|1.301
|1.318
|13,10
|
|Çeyrek
|653
|660
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|4,37
|4,38
|0,12
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|0,17
|