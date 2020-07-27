***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.07.2020 19:36
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.07.2020
Alım
1.250,00
8.520,00
27.07.2020
Satım
1.000,00
6.850,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862167
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0450
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
7,0013
En Düşük
6,8322
18:058,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1220
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,2239
En Düşük
7,9455
18:05429,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 10,42
|Açılış
|: 429,05
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8390
|8,8833
|% 1,18
|
|Frank
|7,4543
|7,4992
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8311
|1,8402
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|38,60
|
|Altın Gr.
|429
|429
|10,22
|
|Cumhuriyet
|2.805
|2.833
|109,20
|
|Tam
|2.889
|2.913
|118,50
|
|Yarım
|1.402
|1.422
|54,80
|
|Çeyrek
|703
|712
|27,40
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|1,65
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,40
|0,38
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,19
|