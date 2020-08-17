***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.08.2020 18:35
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.08.2020
Alım
250,00
1.587,50
17.08.2020
Satım
250,00
1.607,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869522
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.090
En Düşük
1.077
18:057,3960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0123
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3994
En Düşük
7,3688
18:058,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8012
En Düşük
8,7426
18:05471,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 10,95
|Açılış
|: 470,93
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
473,00
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3895
|7,3957
|% 0,16
|
|Euro
|8,7819
|8,7960
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,6466
|9,6950
|% 0,51
|
|Frank
|8,1130
|8,1618
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9624
|1,9722
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|2,75
|
|Altın Gr.
|471
|471
|10,82
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,73
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|0,01
|